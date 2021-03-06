Авария автобуса в Польше. Фото: Noviny 24

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Информация о шестом погибшем в результате автокатастрофы в Польше пока не подтверждается.

Сперва сообщалось, что жертвами смертельной аварии стали шесть человек, но сейчас эта информация проверяется. Об этом 6 марта сообщил генеральный консул Украины в польском городе Люблин Василий Павлюк в эфире одного из телеканалов, передает УНИАН.

В настоящее время есть такая приятная новость, потому что нам предварительно сказали, что шестой умер в больнице, но сейчас пока не подтверждается эта информация. Мы выясняем, — отметил дипломат.

По его словам, 10 пострадавших украинцев находятся в очень тяжелом состоянии, врачи не делают каких-либо прогнозов по их выздоровлению.

Как отмечает RMF24 со ссылкой на заместителя районного прокурора Пшемысля Беату Сарзецкую, на месте аварии удалось опознать троих из пяти погибших — документы у этих людей были при себе.

Напомним, 6 марта около 2.00 возле населенного пункта Кашице разбился автобус с украинскими номерами, который следовал по маршруту Познань-Херсон. Предварительно полицейские установили, что водитель не справился с управлением, в результате чего автобус слетел в кювет и перевернулся.

В салоне транспортного средства находились 57 украинцев. Изначально сообщалось о шести погибших и 35 пострадавших. Все они — граждане Украины. Травмированных госпитализировали в медицинские учреждения городов Перемышль, Ярослав, Жешув, Любачев и Рудна Мала.

Президент Польши Анджей Дуда выразил соболезнования семьям погибших в результате дорожно-транспортного происшествия с участием украинского автобуса.