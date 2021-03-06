Донетчине отключили газ из-за долгов. Фото: sovet-ingenera.com

https://racurs.ua/n151383-doneckaya-oblast-ostalas-bez-tepla-iz-za-dolgov-dokument.html

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Донецкая область осталась без газоснабжения из-за накопленных долгов.

НАК «Нафтогаз» Украины прекратил поставки природного газа для местного тепловика. Из-за задолженности «Донецктеплокоммунэнерго» область уже с 6 марта осталась без тепла. В «Нафтогазе» действовали законно, чтобы не допустить нанесения государству ежесуточных убытков от несанкционированного потребления газа в размере 150 млн грн в месяц. Об этом сообщила пресс-служба Донецкоблгаза.

По законодательству ПАО «Донецкоблгаз» с субботы 6 марта 2021 года обязано прекратить газоснабжение на объекты ОКП «Донецктеплокоммунэнерго» согласно предписаниям Кодекса ГРМ, — говорится в сообщении.

Газовики отмечают, что общая задолженность «Донецктеплокоммунэнерго» составляет 1,5 млрд грн. В конце февраля госкомпания требовала оплатить 303,1 млн грн до 1 марта 2021 года, в противном случае тепло бы отключили.

В то же время Донецкоблгаз 3 марта направил письмо премьер-министру Денису Шмыгалю, в котором попросил главу правительства вмешаться в ситуацию. Отмечалось, что прекращение поставок газа приведет к убыткам компании в 11,4 млн грн в сутки, или в 335 млн грн за март.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, может оштрафовать ряд газзбутов по результатам «тарифной» проверки за нарушение правил поставки газа.