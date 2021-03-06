Донеччині відключили газ через борги. Фото: sovet-ingenera.com

https://racurs.ua/ua/n151383-donechchyna-zalyshylasya-bez-tepla-cherez-borgy-dokument.html

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Донецька область залишилася без газопостачання через накопичені борги.

НАК «Нафтогаз» України припинив поставки природного газу для місцевого тепловика. Через заборгованість «Донецьктеплокомуненерго» область вже з 6 березня залишилася без тепла. У «Нафтогазі» діяли законно, щоб не допустити завдання державі щодобових збитків від несанкціонованого споживання газу в розмірі 150 млн грн на місяць. Про це повідомила прес-служба Донецькоблгазу.

За законодавством ПАТ «Донецькоблгаз» із суботи 6 березня 2021 року зобов’язане припинити газопостачання на об'єкти ОКП «Донецьктеплокомуненерго» згідно приписів Кодексу ГРМ, — йдеться у повідомленні.

Газовики зазначають, що загальна заборгованість «Донецьктеплокомуненерго», становить 1,5 млрд грн. У кінці лютого держкомпанія вимагала оплатити 303,1 млн грн до 1 березня 2021 року, в іншому випадку тепло б відключили.

Водночас Донецькоблгаз 3 березня спрямував лист прем'єр-міністру Денису Шмигалю, в якому попросив главу уряду втрутитися в ситуацію. Зазначалося, що припинення поставок газу призведе до збитків компанії в 11,4 млн грн на добу, або в 335 млн грн за березень.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг може оштрафувати низку газзбутів за результатами «тарифної» перевірки через порушення правил постачання газу.