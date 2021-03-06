Українка виграла «срібло» у спринті Кубка світу з біатлону. Фото: biathlon.com.ua

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Ракурс

Українка Юлія Джима завоювала друге місто в спринтерській гонці на восьмому етапі Кубка світу з біатлону, який проходить в Нове-Место (Чехія).

По ходу гонки вона провела дві стрільби без промахів і поступилася 9,3 секунди лідерці сезону норвежці Тіріль Екхофф.

Третє місце посіла італійка Ліза Віттоцці. Також Україну в гонці представляли Дар’я Блашко, Анастасія Меркушина, Олена Підгрушна та Валентина Семеренко.

Блашко з одним промахом фінішувала 16-ю. Також один промах на вогневому рубежі зробила і Меркушина, посівши 22 місце. Підгрушна та Семеренко посіли 34 та 40 місце.

Я сама від себе не очікувала такої гонки! Просто намагалася виконати якісну роботу, зробити якісне тренування. Я дуже рада, що нарешті змогла закрити всі десять мішеней в спринті. Загалом задоволена роботою лиж сьогодні. На першій контрольній позначці мені сказали, що я лише шість секунд програю за показником лідера, тому зрозуміла, що стан непоганий і сьогодні можна боротися за високий результат, — прокоментувала Юлія Джима після фінішу.

Нагадаємо, жіноча збірна України з біатлону здобула бронзову медаль в естафеті на чемпіонаті світу в Словенії. Збірну представляли Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Дар’я Блашко та Олена Підгрушна.