Погода в Україні. Фото: flickr.com

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Ракурс

Погода в Україні 7 березня очікується з дощем та мокрим снігом у західних та північних областях. На решті території держави прогнозують хмарність з проясненнями.

Вночі очікується похолодання — стовпчики термометрів покажуть від 3° до 8° морозу, а вдень повітря прогріється до 2−8° вище нуля за Цельсієм. Вітер обіцяють західний та південно-західний 7−12 м/с. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода у Києві 7 березня очікується з дощем та мокрим снігом. Вночі температуру повітря прогнозують 5−7° морозу, а вдень — від 2° до 4° тепла.

Погода в Харкові у завтрашній вихідний очікується без істотних опадів. Температуру повітря вночі прогнозують 6−8° із позначкою мінус, а вдень обіцяють 2−4° тепла.

Погодні умови в Одесі найближчої доби очікуються з сонцем та мінливою хмарністю. Температурні показники наступні — вночі очікується 5−7° морозу, а вдень обіцяють 6−8° тепла.

Погода у Львові в неділю очікується без опадів. Стовпчики термометрів вночі покажуть 5−7° морозу, а вдень обіцяють 3−5° тепла.

Погода в Карпатах 7 березня прогнозуються з хмарністю. Температура повітря вночі 5−7° морозу, а вдень 3−5° тепла за Цельсієм.

Геомагнітна обстановка в Україні 7 березня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що погода в Україні 6 березня очікується з дощем та мокрим снігом у центральних, південних, східних та західних областях. Також попереджали про можливе посилення вітру до 15−20 м/с.