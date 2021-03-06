Погода в Украине. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/n151381-morozy-vozvraschautsya-pogoda-v-ukraine-na-7-marta-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 7 марта ожидается с дождем и мокрым снегом в западных и северных областях. На остальной территории прогнозируют облачность с прояснениями.

Ночью ожидается похолодание — столбики термометров покажут от 3° до 8° мороза, а днем воздух прогреется до 2−8° выше нуля по Цельсию. Ветер обещают западный и юго-западный 7−12 м/с. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 7 марта ожидается с дождем и мокрым снегом. Ночью температуру воздуха прогнозируют 5−7° мороза, а днем — от 2° до 4° тепла.

Погода в Харькове в завтрашний выходной ожидается без существенных осадков. Температуру воздуха ночью прогнозируют 6−8° с отметкой минус, а днем обещают 2−4° тепла.

Погодные условия в Одессе в ближайшие сутки ожидаются с солнцем и переменной облачностью. Температурные показатели следующие — ночью ожидается 5−7° мороза, а днем обещают 6−8° тепла.

Погода во Львове в воскресенье ожидается без осадков. Столбики термометров ночью покажут 5−7° мороза, а днем обещают 3−5° тепла.

Погода в Карпатах 7 марта прогнозируются с облачностью. Температура воздуха ночью 5−7° мороза, а днем 3−5° тепла по Цельсию.

Геомагнитная обстановка в Украине 7 марта прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, синоптики обещали, что погода в Украине 6 марта ожидается с дождем и мокрым снегом в центральных, южных, восточных и западных областях. Также предупреждали о возможном усилении ветра до 15−20 м/с.