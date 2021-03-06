Карантин в Украине. Фото: УП

https://racurs.ua/n151380-karantin-v-ukraine-minzdrav-obnovil-krasnye-i-oranjevye-zony-spisok.html

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В «красную» карантинную зону добавили Закарпатскую область, а Киев попал в «оранжевую» зону.

Обновленный перечень зон эпидемической опасности 6 марта обнародовало Министерство здравоохранения Украины.

Также в «красной» зоне карантина находятся Черновицкая, Ивано-Франковская и Житомирская области.

Киев попал «оранжевую» зону в связи с превышением показателя госпитализаций: в столице по состоянию на 6 марта он составляет 60,2 на 100 тыс. населения при норме 60.

Кроме Киева, в «оранжевой» зоне находятся Винницкая, Донецкая, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская и Хмельницкая области. Остальные регионы остаются в «желтой» зоне карантина.

Ограничения и запреты «красной» карантинной зоны:

запрещена деятельность ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров, заведений общественного питания;

не будут работать учебные заведения, кроме детских садов и начальных классов;

будут закрыты непродовольственные рынки и магазины, спортивные залы, бассейны, фитнес-центры;

введен запрет остановки поездов в регионе.

В то же время будут работать банки, АЗС, ветеринарные магазины, аптеки и продовольственные магазины.

Напомним, за последние сутки в Украине зарегистрировали 9 тыс. 144 новых случая коронавируса.