Карантин в Украине — Минздрав обновил «красные» и «оранжевые» зоны (СПИСОК)https://racurs.ua/n151380-karantin-v-ukraine-minzdrav-obnovil-krasnye-i-oranjevye-zony-spisok.htmlРакурс
В «красную» карантинную зону добавили Закарпатскую область, а Киев попал в «оранжевую» зону.
Обновленный перечень зон эпидемической опасности 6 марта обнародовало Министерство здравоохранения Украины.
Также в «красной» зоне карантина находятся Черновицкая, Ивано-Франковская и Житомирская области.
Киев попал «оранжевую» зону в связи с превышением показателя госпитализаций: в столице по состоянию на 6 марта он составляет 60,2 на 100 тыс. населения при норме 60.
Кроме Киева, в «оранжевой» зоне находятся Винницкая, Донецкая, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская и Хмельницкая области. Остальные регионы остаются в «желтой» зоне карантина.
Ограничения и запреты «красной» карантинной зоны:
- запрещена деятельность ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров, заведений общественного питания;
- не будут работать учебные заведения, кроме детских садов и начальных классов;
- будут закрыты непродовольственные рынки и магазины, спортивные залы, бассейны, фитнес-центры;
- введен запрет остановки поездов в регионе.
В то же время будут работать банки, АЗС, ветеринарные магазины, аптеки и продовольственные магазины.
Напомним, за последние сутки в Украине зарегистрировали 9 тыс. 144 новых случая коронавируса.