Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Карантин в Украине. Фото: УП

Карантин в Украине — Минздрав обновил «красные» и «оранжевые» зоны (СПИСОК)

6 мар 2021, 14:45
999

В «красную» карантинную зону добавили Закарпатскую область, а Киев попал в «оранжевую» зону.

Обновленный перечень зон эпидемической опасности 6 марта обнародовало Министерство здравоохранения Украины.

Также в «красной» зоне карантина находятся Черновицкая, Ивано-Франковская и Житомирская области.

Киев попал «оранжевую» зону в связи с превышением показателя госпитализаций: в столице по состоянию на 6 марта он составляет 60,2 на 100 тыс. населения при норме 60.

Кроме Киева, в «оранжевой» зоне находятся Винницкая, Донецкая, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская и Хмельницкая области. Остальные регионы остаются в «желтой» зоне карантина.

Ограничения и запреты «красной» карантинной зоны:


  • запрещена деятельность ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров, заведений общественного питания;
  • не будут работать учебные заведения, кроме детских садов и начальных классов;
  • будут закрыты непродовольственные рынки и магазины, спортивные залы, бассейны, фитнес-центры;
  • введен запрет остановки поездов в регионе.

В то же время будут работать банки, АЗС, ветеринарные магазины, аптеки и продовольственные магазины.

Напомним, за последние сутки в Украине зарегистрировали 9 тыс. 144 новых случая коронавируса.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров