Карантин в Україні. Фото: УП

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До «червоної» карантинної зони додали Закарпатську область, а Київ потрапив у «помаранчеву» зону.

Оновлений перелік зон епідемічної небезпеки 6 березня оприлюднило Міністерство охорони здоров’я України.

Також у «червоній» зоні карантину перебувають Чернівецька, Івано-Франківська та Житомирська області.

Київ потрапив «помаранчеву» зону у зв’язку з перевищенням показника госпіталізацій: у столиці станом на 6 березня він становить 60,2 на 100 тис. населення при нормі 60.

Крім Києва, у «помаранчевої» зоні знаходяться Вінницька, Донецька, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська і Хмельницька області. Інші регіони залишаються в жовтій зоні карантину.

Обмеження та заборони «червоної» карантинної зони:

заборонена діяльність ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів, закладів громадського харчування;

не працюватимуть навчальні заклади, окрім дитячих садочків та початкових класів;

будуть зачинені непродовольчі ринки та магазини, спортивні зали, басейни, фітнес-центри;

заборона зупинки поїздів у регіоні;

Натомість працюватимуть банки, АЗС, ветеринарні магазини, аптеки та всі продовольчі магазини.

Нагадаємо, за останню добу в Україні зареєстрували 9 тис. 144 нових випадки коронавірусу.