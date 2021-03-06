У «червону» зону карантину потрапила ще одна область – деталі. Фото: news.dtkt.ua

https://racurs.ua/ua/n151378-u-chervonu-zonu-karantynu-potrapyla-sche-odna-oblast-detali.html

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«Червону» зону карантину запроваджують на Закарпатті з 8 березня.

Таке рішення прийняла державна комісія з ТЕБ та НС, повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Державна комісія вирішила встановити з 8 березня «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Закарпатської області та застосувати обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для «червоного» рівня епідемічної небезпеки, — написав він.

5 березня міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Закарпатська та Вінницька області перебувають на межі «червоної» зони через зростання захворюваності на COVID-19.

Регіональна комісія з ТЕБ та НС ввела в окремих населених пунктах Закарпатської області додаткові обмеження.

Також у «червоній» зоні карантину перебувають Чернівецька, Івано-Франківська та Житомирська області.

Нагадаємо, за останню добу в Україні зареєстрували 9 тис. 144 нових випадки коронавірусу, зокрема в Закарпатській області виявили 665 хворих.