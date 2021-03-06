В «красную» зону карантина попала еще одна область – детали. Фото: news.dtkt.ua

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«Красную» зону карантина вводят в Закарпатской области с 8 марта.

Такое решение приняла государственная комиссия по ТЭБ и ЧС, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Государственная комиссия решила установить с 8 марта «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Закарпатской области и применить ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для «красного» уровня эпидемической опасности, — написал он.

5 марта министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что Закарпатская и Винницкая области находятся на грани «красной» зоны из-за заболеваемости COVID-19.

Региональная комиссия по ТЭБ и ЧС ввела в отдельных населенных пунктах Закарпатской области дополнительные ограничения.

Также в «красной» зоне карантина находятся Черновицкая, Ивано-Франковская и Житомирская области.

Напомним, за последние сутки в Украине зарегистрировали 9 тыс. 144 новых случая коронавируса, в частности в Закарпатской области обнаружили 665 заболевших.