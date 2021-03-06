Володимир Зеленський. Фото: Українська правда

https://racurs.ua/ua/n151379-vstup-do-nato-ta-sankciyi-proty-rosiyi-u-zelenskogo-ozvuchyly-chogo-hochut-vid-ssha.html

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Україна хоче, щоб США розглянули можливість введення проти Росії нового пакету санкцій.

Про це під час дискусії з американськими та європейськими політиками заявила заступник глави Офісу президента Юлія Свириденко, передає прес-служба ОП.

Наша держава була б вдячна, якби Сполучені Штати розглянули можливість впровадження нового всеосяжного режиму санкцій до закінчення війни в Україні, — зазначила заступник керівника ОП.

Також Свириденко сказала, що Україна цінує позицію США щодо російського газопроводу «Північний потік-2».

Цей проект залишається важливою загрозою національній безпеці України. І коли ми обговорюємо очікування від нової адміністрації США, зупинка цього трубопроводу є для нас абсолютно критичною. Проект може серйозно зашкодити українській економіці та поставити під загрозу енергетичну безпеку в Європі. Ми високо цінуємо рішучу опозицію США російському геополітичному енергетичному проекту, — розповіла вона.

Також в Офісі президента заявили, що хочуть отримати чіткий сигнал від Сполучених Штатів Америки щодо членства України в НАТО.

Ми прагнемо посилити військову співпрацю між США і Україною для подальшого збільшення вартості будь-якої нової військової агресії, — повідомили в прес-службі Зеленського.

Нагадаємо, США ввели санкції проти українського бізнесмена Ігоря Коломойського за корупцію.