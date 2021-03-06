Владимир Зеленский. Фото: Украинская правда

https://racurs.ua/n151379-vstuplenie-v-nato-i-sankcii-protiv-rossii-u-zelenskogo-ozvuchili-chego-hotyat-ot-ssha.html

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Украина хочет, чтобы США рассмотрели возможность введения против России нового пакета санкций.

Об этом во время дискуссии с американскими и европейскими политиками заявила заместитель главы Офиса президента Юлия Свириденко, передает пресс-служба ОП.

Наше государство было бы благодарным, если бы Соединенные Штаты рассмотрели возможность внедрения нового всеобъемлющего режима санкций до окончания войны в Украине, — сказала заместитель главы ОП.

Также Свириденко подчеркнула, что Украина ценит позицию США относительно российского газопровода «Северный поток-2».

Этот проект остается важной угрозой национальной безопасности Украины. И когда мы обсуждаем ожидания от новой администрации США, остановка этого трубопровода является для нас абсолютно критической. Проект может серьезно повредить украинской экономике и поставить под угрозу энергетическую безопасность в Европе. Мы высоко ценим решительную оппозицию США этому российскому геополитическому энергетическому проекту, — сказала она.

Также в Офисе президента заявили, что хотят получить четкий сигнал от Соединенных Штатов Америки относительно членства Украины в НАТО.

Мы стремимся усилить военное сотрудничество между США и Украиной для дальнейшего увеличения стоимости любой новой военной агрессии, — сообщили в пресс-службе Зеленского.

Напомним, США ввели санкции против украинского бизнесмена Игоря Коломойского за коррупцию.