Владимир Зеленский, фото: Офис президента

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Санкции против украинского бизнесмена Игоря Коломойского, введенные США, прокомментировали в Офисе президента Украины.

В ведомстве отмечают, что для процветания и евроатлантической интеграции Украины нужно преодолеть систему, в которой доминируют олигархи. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Офиса президента.

Действия президента Владимира Зеленского говорят сами за себя: за менее чем два года каденции он сделал для деолигархизации в разы больше, чем кто-либо из предыдущих президентов, без пафосных лозунгов и популизма, — отмечают в ведомстве.

Украина благодарна каждому партнеру за поддержку на этом пути, — добавляют в Офисе президента.

В ведомстве отмечают, что борьба с олигархами лежит не только в плоскости уголовной ответственности, но и в создании прозрачных и конкурентных условий в бизнесе, лишении крупных финансовых групп возможности доминировать на рынке.

Каждое справедливое решение в этом направлении поможет Украине стать сильным и по-настоящему независимым государством. Мы неотступно будем двигаться на пути реформирования каждого сектора и укрепления наших отношений, в том числе и со стратегическим партнером — США, — резюмировали в Офисе президента.

Напомним, пятый президент Украины Петр Порошенко считает, что «сильное и обоснованное решение Вашингтона» по Коломойскому было «вызвано в значительной степени бездействием Зеленского».