Ученые разработали новый метод выявления коронавируса

https://racurs.ua/n151365-nedorogoy-i-bystryy-metod-vyyavleniya-koronavirusa-razrabotali-nemeckie-uchenye-foto.html

Ракурс

Коронавирус SARS-CoV-2, который приводит к развитию болезни COVID-19, обнаруживают в основном с помощью тестирования методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Однако этот метод требует дорогостоящего лабораторного оборудования, а общая нехватка реагентов для очистки РНК увеличила потребность в поиске простых, но надежных альтернатив.

Одной из альтернатив технологии является метод RT-LAMP. Этот тест усиливает желаемые целевые последовательности вируса при постоянной температуре, используя минимальное оборудования по сравнению с ПЦР-тестами, сообщает издание EurekAlert.

Он также позволяет вместо мазков, взятие которых многим людям кажется неприятным, осуществлять тестирование на образцах, взятых путем полоскания дыхательных путей специальными жидкостями. Такой способ также не подвергает лицо, собирающее образцы, риску заражения.

Еще в 2020 году этот способ был приспособлен для выявления SARS-CoV-2, однако имел некоторые недостатки, устранить которые удалось ученым из института эволюционной антропологии Макса Планка (Германия).

Они разработали усовершенствованный колориметрический анализ RT-LAMP под названием Cap-iLAMP, который извлекает и концентрирует вирусную РНК из пула отобранных образцов.

После короткой инкубации в пробирке результат теста менее чем через час уже можно интерпретировать визуально по цвету (оранжевый/красный для отрицательного, ярко-желтый для положительного) или с помощью свободно доступного приложения для смартфона.

Ученые утверждают, что этот улучшенный метод тестирования превосходит предыдущие подобные методы.

Cap-iLAMP резко уменьшает ложные срабатывания и позволяет выявлять единичные зараженные образцы даже в пуле среди 25 незараженных образцов, тем самым снижая технические расходы на тест только до 1 евро на человека, — отмечают исследователи.

Они также отмечают, что этот метод также может быть адаптирован и для выявления ряда других патогенов.

Напомним, в Японии разработали систему, которая позволяет выявлять коронавирус по дыханию.