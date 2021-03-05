Учені розробили новий метод виявлення коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n151365-nedorogyy-i-shvydkyy-metod-vyyavlennya-koronavirusu-rozrobyly-nimecki-ucheni.html

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Коронавірус SARS-CoV-2, який призводить до розвитку хвороби COVID-19, виявляють здебільшого за допомогою тестування методом полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР). Однак цей метод потребує дорогого лабораторного обладнання, а загальна нестача реагентів для очищення РНК збільшила потребу в пошуку простих, але надійних альтернатив.

Однією з альтернатив технології є метод RT-LAMP. Цей тест посилює бажані цільові послідовності вірусу при постійній температурі, використовуючи мінімальне обладнання порівняно з ПЛР-тестами, повідомляє видання EurekAlert.

Він також дозволяє замість мазків, взяття яких багатьом людям здається неприємним, здійснювати тестування на зразках, взятих шляхом полоскання дихальних шляхів спеціальними рідинами. Такий спосіб також не піддає особу, яка збирає зразки, ризику зараження.

Ще у 2020 році цей спосіб був пристосований для виявлення SARS-CoV-2, проте мав деякі недоліки, усунути які вдалося ученим з інституту еволюційної антропології Макса Планка (Німеччина).

Вони розробили вдосконалений колориметричний аналіз RT-LAMP, котрий називається Cap-iLAMP, який екстрагує та концентрує вірусну РНК із пулу відібраних зразків.

Після короткої інкубації у пробірці результат тесту менш ніж за годину вже можна інтерпретувати візуально за кольором (помаранчевий/червоний для негативного, яскраво-жовтий для позитивного) або за допомогою вільно доступного додатка для смартфона.

Учені стверджують, що цей покращений метод тестування перевершує попередні подібні методи.

Cap-iLAMP різко зменшує помилкові спрацьовування і дозволяє виявляти поодинокі заражені зразки навіть у пулі серед 25 незаражених зразків, тим самим знижуючи технічні витрати на тест лише до 1 євро на особу, — наголошують дослідники.

Вони також зазначають, що цей метод також може бути адаптований і для виявлення низки інших патогенів.

Нагадаємо, у Японії розробили систему, яка дозволяє виявляти коронавірус за диханням.