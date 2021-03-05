Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n151366-sankciyi-proty-kolomoyskogo-u-zelenskogo-podyakuvaly-ssha.html

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Санкції проти українського бізнесмена Ігоря Коломойського, запроваджені США, прокоментували в Офісі президента України.

У відомстві наголошують, що для процвітання та євроатлантичної інтеграції України потрібно подолати систему, в якій домінують олігархи. Про це йдеться в заяві, опублікованій у Telegram-каналі Офісу президента.

Дії президента Володимира Зеленського говорять самі за себе: за менш ніж два роки каденції він зробив для деолігархізації в рази більше, ніж будь-хто з попередніх Президентів, без пафосних гасел і популізму, — наголошують у відомстві.

Україна вдячна кожному партнеру за підтримку на цьому шляху, — додають в Офісі президента.

У відомстві зазначають, що боротьба з олігархами лежить не лише у площині кримінальної відповідальності, а й у створенні прозорих та конкурентних умов у бізнесі, позбавленні великих фінансових груп можливості домінувати на ринку.

Кожне справедливе рішення в цьому напрямку допоможе Україні стати сильною та по-справжньому незалежною державою. Ми невідступно рухатимемося на шляху реформування кожного сектора та зміцнення наших відносин, серед іншого і зі стратегічним партнером — США, — резюмували в Офісі президента.

Нагадаємо, п’ятий президент України Петро Порошенко вважає, що «сильне і обґрунтоване рішення Вашингтону» щодо Коломойського було «спричинене значною мірою бездіяльністю Зеленського».