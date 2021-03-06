Украинка выиграла «серебро» в спринте Кубка мира по биатлону. Фото: biathlon.com.ua

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Украинка Юлия Джима завоевала второе место в спринтерской гонке на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия).

По ходу гонки она провела две стрельбы без промахов и уступила 9,3 секунды лидеру сезона норвежке Тириль Екхофф.

Третье место заняла итальянка Лиза Виттоцци. Также Украину в гонке представляли Дарья Блашко, Анастасия Меркушина, Елена Пидгрушная и Валентина Семеренко.

Блашко с одним промахом финишировала 16-й. Также один промах на огневом рубеже сделала и Меркушина, заняв 22 место. Пидгрушная и Семеренко заняли 34 и 40 место.

Я сама от себя не ожидала такой гонки! Просто постаралась выполнить качественную работу, сделать качественную тренировку. Я очень рада, что наконец смогла закрыть все десять мишеней в спринте. В целом довольна работой лыж сегодня. На первой контрольной отметке мне сказали, что я только шесть секунд проигрываю по показателю лидера, поэтому поняла, что состояние неплохое и сегодня можно бороться за высокий результат, — прокомментировала Юлия Джима после финиша.

Напомним, женская сборная Украины по биатлону завоевала бронзовую медаль в эстафете на чемпионате мира, который проходил в Словении. Сборную представляли Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Дарья Блашко и Елена Пидгрушная.