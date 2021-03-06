Пандемия COVID-19 грозит человечеству «массовой травмой». Фото: interfax.ru

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Пандемия коронавируса грозит человечеству «массовой травмой».

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что COVID-19 нанес более тяжелую «массовую травму», чем трагедия Второй мировой войны. Пандемия этой болезни будет иметь далеко идущие последствия для жителей Земли. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус, сообщает Xinhua.

Из-за того, что Вторая мировая война задела много людей, мир пережил массовую травму. Теперь же с пандемией COVID-19, с большим масштабом, еще больше людей пострадало, почти весь мир, — отметил он.



Глава ВОЗ добавил, что спровоцированная пандемией массовая травма — «несравненно большая» и превосходящая послевоенную.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пандемию коронавируса до конца 2021 года не победить, но эффективная вакцинация может справиться с худшими ее последствиями. Руководство ВОЗ считает, что пандемию коронавируса удастся преодолеть в начале 2022 года, но это не означает, что сам COVID-19 исчезнет.