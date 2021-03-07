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В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото:

Коронавирус в Украине — почти 500 больных детей обнаружили за сутки

7 мар 2021, 08:59
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Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться. За прошедшие сутки, 6 марта, зафиксированы еще 7 тыс. 167 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, среди них 466 детей и 172 медработника.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в таких регионах Украины:

  • Житомирской области — 747;
  • Львовской области — 601;
  • Винницкой области — 587;
  • Ивано-Франковской области — 543;
  • Закарпатской области — 503.

Госпитализировали за сутки 3 тыс. 956 человек. В настоящее время на COVID-19 в Украине болеют более 177,6 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО по мониторингу пандемии коронавируса.

Коронавирус за сутки унес жизни 103 больных, выздоровели — 2 тыс. 147 человек.

За сутки проведены 46 тыс. 304 тестирования на COVID-19.

За все время эпидемии COVID-19 в Украине:

  • заболели — 1 млн 401 тыс. 228 человек;
  • выздоровели — 1 млн 196 520 больных;
  • зафиксированы 27 тыс. 22 летальных случая.

Коронавирус в Украине, инфографика: Максим Степанов

Коронавирус в Украине, инфографика: Максим Степанов

Коронавирус в Украине, инфографика: Максим Степанов


Коронавирус в Украине, инфографика: Максим Степанов

Напомним, недавно стало известно, кого в Украине чаще всего поражает «британский» штамм коронавируса.

Источник: Ракурс


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