США запланировали ряд кибератак против России. Фото: РИА Новости

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Кибератаки на Российскую Федерацию осуществят Соединенные Штаты Америки.

Несколько таких атак будут осуществлены в ближайшие три недели, они будут проводиться в сочетании с экономическими санкциями. Таков будет ответ Вашингтона за взлом американских правительственных сетей в конце 2020 года. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на знакомых с планами должностных лиц.

Отмечается, что атаки будут скрытыми для мира, но «очевидными для российской разведки, вооруженных сил и президента Владимира Путина».

Напомним, в декабре 2020 года хакеры проникли в системы американской компании SolarWinds, которая производит программное обеспечение для управления и обеспечения безопасности компьютерных систем. При этом SolarWinds была для хакеров не целью, а лишь путем доставки вредоносного софта в компьютеры правительственных учреждений США.

Были взломаны системы, принадлежащие министерству финансов США, министерству внутренней безопасности, Национальному управлению по телекоммуникациям и информации, Минторгу США, Пентагону, Минэнерго и ведомству, которое занимается безопасностью в ядерной сфере NNSA.

В Вашингтоне заявили, что за кибератакой стоит хакерская группа APT29 или Cozy Bear, связанная с разведкой Российской Федерации. Москва эти обвинения отвергает.

Впоследствии стало известно, что Соединенные Штаты Америки готовятся ответить на хакерскую атаку на американские федеральные ведомства. Заявлялось, что ответ будет включать в себе не только введение санкций.