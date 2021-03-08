ДТП с украинцами в Польше. Фото: «Радіо свобода»

https://racurs.ua/n151422-dtp-s-ukraincami-v-polshe-voditelu-avtobusa-predyavili-obvinenie.html

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Водителю украинского автобуса, который попал в смертельное дорожно-транспортное происшествие в Польше, прокуратура предъявила обвинение.

Представитель окружной прокуратуры в городе Пшемысль Беата Стажецкая рассказала, что 48-летнего украинского водителя Владимира К. подозревают в непреднамеренном совершении аварии на наземном транспорте. Сам шофер находится в больнице, его уже опросили. Мужчина заявил, что не помнит самой аварии, его психологическое состояние крайне плохое. Об этом сообщило Польское агентство печати со ссылкой на правоохранительные органы.

Прокуроры запретили водителю покидать территорию Польши. Водителю оставили паспорт, но за ним будут наблюдать.

Также в качестве свидетеля опросили второго водителя, 35-летнего Степана К., который не управлял автобусом в момент аварии. Результаты следственных мероприятий с ним пока неизвестны.

Следствие предварительно считает, что вероятной причиной аварии стал неудачный маневр при вождении, когда водитель решил съехать на место стоянки и отдыха. Хотя автобус ехал с разрешенной для автомагистрали скоростью, для самого маневра эта скорость была слишком высокой.

Напомним, 6 марта около 2.00 возле населенного пункта Кашице разбился автобус с украинскими номерами, который следовал по маршруту Познань-Херсон. В салоне транспортного средства находились 57 украинцев. В аварии погибли пять человек, а пострадали 35. Впоследствии часть пострадавших покинула медицинские учреждения, а госпитализированы 28 человек. Девять пострадавших находятся в тяжелом состоянии.