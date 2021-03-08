ДТП з українцями у Польщі. Фото: «Радіо свобода»

https://racurs.ua/ua/n151422-avtotroscha-z-ukrayincyamy-u-polschi-vodiievi-avtobusa-vysunuly-zvynuvachennya.html

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Водієві українського автобуса, який потрапив у смертельну дорожньо-транспортну пригоду у Польщі, прокуратура висунула звинувачення.

Представниця окружної прокуратури в місті Пшемисль Беата Стажецька розповіла, що 48-річного українського водія Володимира К. підозрюють у ненавмисному скоєнні аварії на наземному транспорті. Сам шофер перебуває в лікарні, його вже опитали. Чоловік заявив, що не пам’ятає самої аварії, його психологічний стан вкрай поганий. Про це повідомило Польське агентство друку з посиланням на правоохоронні органи.

Прокурори заборонили водієві покидати територію Польщі. Водієві залишили паспорт, але за ним спостерігатимуть.

Також в якості свідка опитали другого водія, 35-річного Степана К., який не керував автобусом у момент аварії. Результати слідчих заходів з ним поки невідомі.

Слідство попередньо вважає, що ймовірною причиною аварії став невдалий маневр при водінні, коли водій вирішив з’їхати на місце стоянки і відпочинку. Хоча автобус їхав з дозволеною для автомагістралі швидкістю, для самого маневру ця швидкість була зависокою.

Нагадаємо, 6 березня близько 2.00 поблизу населеного пункту Кашице розбився автобус з українськими номерами, який слідував за маршрутом Познань-Херсон. У салоні транспортного засобу перебували 57 українців. В аварії загинули п’ятеро осіб, а постраждали 35. Згодом частина постраждалих покинула медичні заклади, а госпіталізовані 28 осіб. Дев’ятеро постраждалих перебувають у важкому стані.