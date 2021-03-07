8 березня святкують Міжнародний жіночий день — історія свята

8 березня. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n151421-8-bereznya-svyatkuut-mijnarodnyy-jinochyy-den-istoriya-svyata.html

Ракурс

8 березня в Україні та світі святкують Міжнародний день боротьби жінок за свої права. Ідея відзначення жіночого дня народилася під час Другої міжнародної жіночої конференції, що відбулась у Копенгагені в 1910 році.

З 1911 року в цей день жінки в різних країнах світу виходять на вулиці, щоби заявити суспільству, що права жінок — це права людини. На теренах колишнього Радянського Союзу цей день відзначався як Міжнародний жіночий день. Але з часом 8 березня перетворилося на весняне свято краси та квітів.

Історія свята

У далекому 1908 році американські жінки вийшли на величезний мітинг за рівноправ’я з чоловіками та рівну оплату та умови праці. Цікаво, що через 100 років це питання так і залишається відкритим. Америка визнала цей мітинг та заснувала Національний Жіночий день, де кожного року жінки виходили з маніфестаціями.

Вже у 1910 році просунута феміністичними ідеями Клара Цеткін та Роза Люксембург підтримали американські настрої та на Другій Міжнародній Жіночій конференції запропонували започаткувати Жіночий день. Малося на увазі, що в цей день жінки будуть влаштовувати мітинги й ходи, залучаючи громадськість до своїх проблем.

Відтоді прокотилася хвиля мітингів по всьому світу, особливої популярності вони набрали у Європі як день солідарності жінок у боротьбі за рівні права та емансипацію.

ООН запропонував ООН у 1977 році країнам-учасникам оголосити будь-який день цього року Днем боротьби за права жінок і міжнародний мир. Країни, які підтримали ООН насамперед використовують свято як привід, щоб розглянути важливі для жінок соціальні питання.

Традиції свята

Цей день заведено відзначати в сімейному колі, з друзями або рідними. Не обійдеться свято без традиційних кольорів для представників прекрасної статі. Чоловіки намагаються приділити увагу кожній важливій жінці в його житті: мамі, сестрі, бабусі, коханій. У цей день звідусіль звучать компліменти та тости.

Також, нерідко в цей день жінки отримують пропозиції руки й серця, що робить цей день незабутнім. Але ж усім відомо, що для того, щоб виявити увагу своїй жінці, не потрібен особливий день — можна щодня робити казкою, як для дівчини або дружини, так для матері й сестри.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Український інститут національної пам’яті закликав замислитися над сенсом свята 8 березня. Фахівці зазначають, що сенс дати 8 березня як дня боротьби за права жінок важливіший за дискусії, чи лишати цей день вихідним.