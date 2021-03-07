8 марта празднуют Международный женский день — история праздника

https://racurs.ua/n151421-8-marta-prazdnuut-mejdunarodnyy-jenskiy-den-istoriya-prazdnika.html

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8 марта в Украине и мире отмечают Международный день борьбы женщин за свои права. Идея празднования женского дня родилась во время Второй международной женской конференции, состоявшейся в Копенгагене в 1910 году.

С 1911 года в этот день женщины в разных странах мира выходят на улицы, чтобы заявить обществу, что права женщин — это права человека. На территории бывшего Советского Союза этот день отмечался как Международный женский день. Но со временем 8 марта превратилось в весенний праздник красоты и цветов.

История праздника

В далеком 1908 году американские женщины вышли на огромный митинг за равноправие с мужчинами и равную оплату и условия труда. Интересно, что через 100 лет этот вопрос так и остается открытым. Америка признала этот митинг и основала Национальный женский день, во время которого каждый год женщины выходили с манифестациями.

Уже в 1910 году продвинутая феминистическими идеями Клара Цеткин и Роза Люксембург поддержали американские настроения, и на Второй Международной Женской конференции предложили создать Женский день. Имелось в виду, что в этот день женщины будут устраивать митинги и шествия, привлекая общественность к своим проблемам.

С тех пор прокатилась волна митингов по всему миру, особой популярности они набрали в Европе как день солидарности женщин в борьбе за равные права и эмансипацию.

ООН предложила в 1977 году странам-участникам объявить любой день этого года Днем борьбы за права женщин и международный мир. Страны, которые поддержали ООН, прежде всего используют праздник как повод, чтобы рассмотреть важные для женщин социальные вопросы.

Традиции праздника

Этот день принято отмечать в семейном кругу, с друзьями или родными. Не обойдется праздник без традиционных цветов для представительниц прекрасного пола. Мужчины стараются уделить внимание каждой важной женщине в его жизни: маме, сестре, бабушке, любимой. В этот день отовсюду звучат комплименты и тосты. Также, нередко в этот день женщины получают предложения руки и сердца, что делает этот день незабываемым.

Но всем известно, что для того, чтобы проявить внимание жене, не нужен особый день — можно каждый день превратить в сказку, как для девушки или жены, так и для матери и сестры.

Напомним, ранее мы сообщали, что Украинский институт национальной памяти призвал задуматься над смыслом праздника 8 марта. Специалисты отмечают, что смысл даты 8 марта как дня борьбы за права женщин важнее дискуссии о том, стоит ли оставлять этот день выходным.