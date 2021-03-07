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Какие категории могут не становиться в очередь, рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
Вакцинация от коронавируса. Фото: Istock
Кто избежит очереди на прививку от коронавируса — в Минздраве сделали заявление (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n151420-kto-izbejit-ocheredi-na-privivku-ot-koronavirusa-v-minzdrave-sdelali-zayavlenie-infografika.htmlРакурс
Вакцинация от коронавируса в Украине продолжается, но ряду категорий украинцев не нужно записываться в очередь на прививку от инфекции.
Какие категории могут не становиться в очередь, рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
Становиться в очередь на вакцинацию от коронавируса не нужно в том случае, если вы:
- работник сферы здравоохранения;
- работник сферы образования;
- работник социальной сферы;
- работник или житель специализированного учреждения (интернаты, дома престарелых и т. д.);
- военнослужащий;
- работник Министерства внутренних дел, Национальной полиции, Национальной гвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы и Службы безопасности Украины).
О возможности получения прививки украинцев этих категорий должен проинформировать работодатель или руководитель учреждения. В частности, он должен сообщить дату вакцинации от коронавируса.
Все остальные граждане могут записаться в очередь на вакцинацию от коронавируса следующим образом:
- через портал «Дія»;
- через мобильный приложение «Дія»;
- позвонив на «горячую» линию Минздраве.
Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация от коронавируса продолжается в Украине. За сутки 45 тыс. украинцев, которые не входят в приоритетные группы, стали в очередь на вакцинацию с помощью мобильного приложения или сайта «Дія».
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