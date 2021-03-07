Вакцинация от коронавируса. Фото: Istock

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Вакцинация от коронавируса в Украине продолжается, но ряду категорий украинцев не нужно записываться в очередь на прививку от инфекции.

Какие категории могут не становиться в очередь, рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.





Становиться в очередь на вакцинацию от коронавируса не нужно в том случае, если вы:

работник сферы здравоохранения;

работник сферы образования;

работник социальной сферы;

работник или житель специализированного учреждения (интернаты, дома престарелых и т. д.);

военнослужащий;

работник Министерства внутренних дел, Национальной полиции, Национальной гвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы и Службы безопасности Украины).

О возможности получения прививки украинцев этих категорий должен проинформировать работодатель или руководитель учреждения. В частности, он должен сообщить дату вакцинации от коронавируса.

Все остальные граждане могут записаться в очередь на вакцинацию от коронавируса следующим образом:

через портал «Дія»;

через мобильный приложение «Дія»;

позвонив на «горячую» линию Минздраве.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация от коронавируса продолжается в Украине. За сутки 45 тыс. украинцев, которые не входят в приоритетные группы, стали в очередь на вакцинацию с помощью мобильного приложения или сайта «Дія».