Вакцинація в Україні. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n151420-hto-unykne-chergy-na-scheplennya-vid-koronavirusu-u-moz-zrobyly-zayavu-infografika.html

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Вакцинація від коронавірусу в Україні продовжується, але низці категорій українців не потрібно записуватися у чергу на щеплення від коронавірусу.

Які саме категорії можуть не ставати у чергу, розповіли у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.





Ставати у чергу на вакцинацію від коронавірусу не потрібно у тому випадку, якщо ви:

працівник сфери охорони здоров’я;

працівник сфери освіти;

працівник соціальної сфери;

працівник чи мешканець спеціалізованого закладу (інтернати, будинки для літніх людей тощо);

військовослужбовець;

працівник Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції, Національної гвардії, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби й Служби безпеки України).

Про можливість отримання щеплення українців цих категорій має проінформувати роботодавець або керівник установи. Зокрема, він має повідомити дату вакцинації від коронавірусу.

Усі інші громадяни можуть записатись до черги на вакцинацію від коронавірусу у такий спосіб:

через портал «Дія»;

через мобільний застосунок «Дія»;

зателефонувавши на «гарячу» лінію МОЗ.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинація від коронавірусу триває в Україні. За добу 45 тис. українців, які не входять в пріоритетні групи, стали в чергу на вакцинацію за допомогою мобільного додатку чи сайту «Дія».