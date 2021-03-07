Найбільший джекпот за всю історію України зірвав онлайн-гравець

Джекпот. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n151419-naybilshyy-djekpot-za-vsu-istoriu-ukrayiny-zirvav-onlayn-gravec.html

Ракурс

Лотерея в Україні була прихильна до онлайн-гравця, який зірвав найбільший в Україні джекпот за всю історію — 33 млн грн.

Щасливчик придбав білет «Супер Лото» вранці, 4 березня, на шість полів та п’ять розіграшів поспіль на 450 грн. Про це повідомляється на сайті Української національної лотереї.

Лототрон у 2078 тиражі обрав 05 19 24 34 38 46. Ці числа повністю збіглися з однією з комбінацій гравця і принесли йому фантастичний виграш.

Неймовірно пощастило онлайн-гравцю Української національної лотереї. Він виграв найбільший джекпот України — 33 млн грн, — зазначається у повідомленні.

Також там уточнили, що тепер новий джекпот стартуватиме з 3 млн грн (тобто доки його не виграватимуть, він буде збільшуватися).

Особу переможця в УНЛ не назвали, однак цей щасливчик має заплатити 18% податку та 1,5% військового збору за свій виграш. Тобто переможцю доведеться заплатити майже 6,5 млн грн податку, й у підсумку він отримає майже 26,6 млн грн.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Верховна Рада 14 липня схвалила законопроект про гральний бізнес в Україні (державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор). За законопроект № 2285-д у сесійній залі парламенту знайшлося 248 голосів.