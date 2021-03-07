Магучих. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n151418-ukrayinky-pidkoryly-chempionat-ievropy-z-legkoyi-atletky-vezut-dodomu-zoloto-ta-sriblo-foto.html

Ракурс

Чемпіонат Європи з легкої атлетики, що проходить в місті Торонь (Польща), був підкорений українськими спортсменками.

Одразу дві українки посіли перше та друге місце зі стрибків у висоту. Про це стало відомо з трансляції заходу.





Перше місце з результатом 2 метри посіла Ярослава Магучіх — спортсменка з Дніпра. Під час свого виступу вона намагалася встановити рекорд чемпіонату та стрибнути на висоту 2,07 м, однак три спроби обернулися невдачею. Усі свої висоти спортсменка змогла взяти з першого разу.







Друге місце у чемпіонаті Європи зі стрибків у висоту посіла Ірина Геращенко — легкоатлетка з Києва. Геращенко оновила свій особистий рекорд, і стрибнула на висоту 1,98 м, у такий спосіб випередивши спортсменку з Фінляндії.







Ще одна українська спортсменка — Юлія Левченко — посіла четверте місце. Вона до останнього змагалася за подіум, але не потрапила у трійку переможців.

Зауважимо, що це друга і третя українська медаль на чемпіонаті Європи у Тороні. До цього Марина Бех-Романчук перемогла на чемпіонаті Європи, показавши найкращий у світі результат у стрибках у довжину.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Бех-Романчук стрибнула на 6.92 м. Такі результати дозволили українці здобути золоту медаль.