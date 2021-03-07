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Одразу дві українки посіли перше та друге місце зі стрибків у висоту. Про це стало відомо з трансляції заходу.
Перше місце з результатом 2 метри посіла Ярослава Магучіх — спортсменка з Дніпра. Під час свого виступу вона намагалася встановити рекорд чемпіонату та стрибнути на висоту
2,07 м, однак три спроби обернулися невдачею. Усі свої висоти спортсменка змогла взяти з першого разу.
Магучих. Фото: Ракурс
Українки підкорили чемпіонат Європи з легкої атлетки — везуть додому «золото» та «срібло» (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n151418-ukrayinky-pidkoryly-chempionat-ievropy-z-legkoyi-atletky-vezut-dodomu-zoloto-ta-sriblo-foto.htmlРакурс
Чемпіонат Європи з легкої атлетики, що проходить в місті Торонь (Польща), був підкорений українськими спортсменками.
Одразу дві українки посіли перше та друге місце зі стрибків у висоту. Про це стало відомо з трансляції заходу.
Перше місце з результатом 2 метри посіла Ярослава Магучіх — спортсменка з Дніпра. Під час свого виступу вона намагалася встановити рекорд чемпіонату та стрибнути на висоту
2,07 м, однак три спроби обернулися невдачею. Усі свої висоти спортсменка змогла взяти з першого разу.
Друге місце у чемпіонаті Європи зі стрибків у висоту посіла Ірина Геращенко — легкоатлетка з Києва. Геращенко оновила свій особистий рекорд, і стрибнула на висоту 1,98 м, у такий спосіб випередивши спортсменку з Фінляндії.
Ще одна українська спортсменка — Юлія Левченко — посіла четверте місце. Вона до останнього змагалася за подіум, але не потрапила у трійку переможців.
Зауважимо, що це друга і третя українська медаль на чемпіонаті Європи у Тороні. До цього Марина Бех-Романчук перемогла на чемпіонаті Європи, показавши найкращий у світі результат у стрибках у довжину.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Бех-Романчук стрибнула на 6.92 м. Такі результати дозволили українці здобути золоту медаль.
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