Магучих. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n151418-ukrainki-pokorili-chempionat-evropy-po-legkoy-atletike-vezut-domoy-zoloto-i-serebro-foto.html

Ракурс

Чемпионат Европы по легкой атлетике, который проходит в Тороне (Польша), был покорен украинскими спортсменками.

Сразу две украинки заняли первое и второе место по прыжкам в высоту. Об этом стало известно из трансляции мероприятия.



Первое место с результатом в 2 метра заняла Ярослава Магучих — спортсменка из Днепра. Во время своего выступления она пыталась установить рекорд чемпионата и прыгнуть на высоту 2,07 м, однако три попытки обернулись неудачей. Все свои высоты спортсменка смогла взять с первого раза.







Второе место в чемпионате Европы по прыжкам в высоту заняла Ирина Геращенко — легкоатлетка из Киева. Геращенко обновила свой личный рекорд, и прыгнула на высоту 1,98 м, таким образом опередив спортсменку из Финляндии.

Еще одна украинская спортсменка — Юлия Левченко — заняла четвертое место. Она до последнего боролась за подиум, но не попала в тройку победителей.

Отметим, что это вторая и третья украинская медаль на чемпионате Европы в Тороне. До этого Марина Бех-Романчук победила на чемпионате Европы, показав лучший в мире результат в прыжках в длину.

Напомним, ранее мы сообщали, что Бех-Романчук прыгнула на 6.92 м. Такие результаты позволили украинке получить золотую медаль.