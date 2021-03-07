Меган Маркл и принц Гарри. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n151417-vpali-v-nemilost-megan-markl-i-princ-garri-mogut-lishitsya-titulov-i-prava-na-prestol.html

Ракурс

Меган Маркл и принц Гарри вызвали гнев у королевы Елизаветы II своим поведением. После скандального интервью Опре Уинфри их могут лишить титулов герцога и герцогини Сассекских.

Такие переговоры уже ведутся в Букингемском дворце. Об этом сообщает The Mirror.

Отмечается, что если пару лишат герцогства, то это будет противоречить прошлогоднему Сандрингемскому соглашению, в котором было решено оставить паре их дворянские титулы. До этого они уже потеряли титулы «Их королевских высочеств» и право на бренд SussexRoyal. Также принц Гарри потерял свои воинские звания, включая генерал-капитана Королевской морской пехоты.

На данный момент окончательное решение по этому вопросу не принято, но не исключается, что Гарри могут лишить титула или попросить вернуть его самостоятельно. В то же время королевская семья хочет, чтобы принц Гарри сохранил за собой право на обращение «Его Королевское Высочество», которое он получил при рождении. Такого права была лишена его мать, принцесса Диана, после развода с принцем Чарльзом. Если и Гарри постигнет та же участь, тогда он лишится своей очереди на престол.

Напомним, ранее мы сообщали, что Елизавета II не планирует смотреть двухчасовое интервью принца Гарри и Меган Маркл с популярной американской телеведущей Опрой Уинфри, во время которого могут прозвучать сенсационные заявления.