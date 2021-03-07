Запрет скрывать лицо ввела Швейцария

Паранджа. Фото: Istock

https://racurs.ua/n151416-zapret-na-sokrytie-lice-vvela-shveycariya.html

Ракурс

В Швейцарии запретили скрывать лицо гражданам в общественных местах. Теперь в стране будет действовать общенациональный запрет на ношение платков, балаклав и паранджи.



В пользу этого запрета высказались 52,7% избирателей. Об этом сообщает Swiss Info.

Выступивший с предложением прописать такой запрет в конституцию член «Комитета города Эгеркинген» Аниан Либранд убежден, что благодаря этой инициативе удалось запустить в обществе давно назревшую дискуссию. По его словам, многие поддержали приведенные аргументы.

Итог голосования — это уже успех независимо от итогового конечного результата, — заявил он.

В то же время представитель левой лоббистской организации «Операция Либеро» Штефан Мансер-Эгли назвал успех этой инициативы опасным проникновением в политику пропагандистских символов, подменяющих собой рациональный дискурс.

Выступавшая против запрета мусульманка Фатима Ифтикар оказалась разочарована тем, что тактика консервативной Швейцарской народной партии SVP, опирающаяся на символы, снова нашла поддержку народа.

Напомним, ранее мы сообщали, что Папа Римский Франциск в рамках своей исторической поездки в Ирак прибыл с визитом в город Мосул — важнейший из захваченных в свое время боевиками террористической организации «Исламское государство» населенных пунктов страны. В Мосул 84-летний понтифик прибыл на вертолете, чтобы помочь лечению межрелигиозных ран и помолиться за умерших любой религии.