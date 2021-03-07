Порошенко рассказал, что может положить конец режиму Путина

Петр Порошенко. Фото: Agropolitics

https://racurs.ua/n151415-poroshenko-rasskazal-chto-mojet-polojit-konec-rejimu-putina.html

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Петр Порошенко, глава партии «Европейская солидарность» и экс-президент Украины, назвал фактор, который может ознаменовать конец режима Владимира Путина в России.

По его мнению, демократия — это главный враг Путина. Об этом он заявил в интервью французскому изданию L’Express.

Экс-президент заявил, что Россия решила заморозить свои отношения с западными странами из-за того, что Кремль опасается увеличения демократии в России.

Больше демократии в России означает конец режима Путина. Поэтому не должно быть никаких иллюзий. Своим приемом, оказанным Жозепом Борреллем, Россия продемонстрировала нежелание развивать диалог с Брюсселем, — убежден Порошенко.

Порошенко добавил, что западные страны должны ввести новые санкции против путинского режима из-за заключения российского оппозиционера Алексея Навального. Он отметил, что не идеализирует Навального из-за его позиции по Крыму, однако Путин должен понести ответственность за политические репрессии.

Я не идеализирую Алексея Навального. Я не могу принять его позицию по Крыму. Однако с его стороны это было мужественное решение вернуться в Россию после попытки его отравления, организованного ФСБ. Никто в мире не сомневается в личной роли Путина в этом деле, — говорит Порошенко.

Напомним, ранее мы сообщали, что глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Жозеп Боррель посетил Москву с официальным визитом, который многие аналитики и эксперты назвали катастрофическим и провальным. По завершению этого визита главный дипломат Брюссель заявил, что Евросоюз и Россия движутся в разные стороны, а Москва видит экзистенциальную угрозу в демократических ценностях.