Сооснователь Twitter продает свой первый твит за 2,5 млн долларов

Твиттер. Фото: Hatr

https://racurs.ua/n151414-soosnovatel-twitter-prodaet-svoy-pervyy-tvit-za-2-5-mln-dollarov.html

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Twitter (Твиттер), популярный сервис микроблогов, появился еще в далеком 2006 году, а первым твитом в этой соцсети стала запись сооснователя платформы Джека Дорси, написанная в марте 2006 года.

Дорси решил подзаработать на уникальном твите, и продает электронный сертификат на пост со своей подписью за 2,5 млн дол. Об этом сообщает BBC.

Короткая запись в микроблоге продается в формате «невзаимозаменяемого токена» — покупателю будет вручен уникальный цифровой сертификат, в котором будет указано, кто является обладателем медиаактива. При этом пост будет по-прежнему доступен пользователям «Твиттера» даже после завершения аукциона.

Помимо сертификата, покупатель получит метаданные твита. Твит можно приобрести в маркетплейсе Valuables by Cent. В посте на сайте магазина основатели «Твиттера» сравнивают покупку поста с приобретением традиционных автографов знаменитостей или других памятных реликвий.

Владение любым цифровым контентом может стать финансовой инвестицией. Он может нести в себе сентиментальную ценность, как автограф на бейсбольной карточке. Сам по себе токен является автографом создателя на своем произведении и делает его дефицитным, уникальным и ценным, — говорится в заявлении.



Всего за несколько минут после публикации поста цена цифрового лота выросла до 88 тыс. долларов. Однако в воскресенье цена резко рванула вверх, пробив отметку сначала в 1,5 млн долларов, а затем и в 2 млн. Согласно условиям торгов, 95% выручки достанется создателю твита, а остальное будет перечислено сайту, занимающемуся его продажей.

Напомним, ранее мы сообщали, что рекорд «Твиттера» установил твит о смерти 43-летнего Чедвика Боузман — звезды киноленты «Черная пантера». Боузман умер 28 августа в своем доме в Лос-Анджелесе. Сообщение о его смерти, опубликованное в «Твиттере» актера, получило более 3,1 млн ретвитов и 7,3 млн лайков.