Отопление. Фото: Istock

https://racurs.ua/n151413-podachu-tepla-v-doneckoy-oblasti-vosstanovili-shmygal.html

Ракурс

Теплоснабжение в Донецкой области срочно восстановили после отключения накануне «Донецкоблгазом» 59 котельных, в результате чего без отопления остались жилые дома и социальные объекты, в частности, больницы.

На руководство «Донецкоблгаза» уже завели уголовное производство. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook.

По его словам, «Донецкоблгаз» отключил от газа 59 котельных вопреки постановлению Кабинета Министров и пренебрег потребностями людей, поставив под угрозу их жизнь и здоровье.

Совместно с главой Донецкой ОГА, профильными министрами, руководством НАК «Нафтогаз» и НКРЕКП мы в срочном порядке начали восстанавливать теплоснабжение. Менее суток нам понадобилось, чтобы решить эту проблему и вернуть тепло в дома жителей Донбасса, — говорится в сообщении

Напомним, ранее мы сообщали, что полиция открыла уголовное производство против «Донецкоблгаза» за отключение тепла в Донецкой области. Производство открыто по статье 356 Уголовного кодекса — за самоуправство.