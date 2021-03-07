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Ракурс
Отопление. Фото: Istock

Подачу тепла в Донецкой области восстановили — Шмыгаль

7 мар 2021, 18:08
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Теплоснабжение в Донецкой области срочно восстановили после отключения накануне «Донецкоблгазом» 59 котельных, в результате чего без отопления остались жилые дома и социальные объекты, в частности, больницы.

На руководство «Донецкоблгаза» уже завели уголовное производство. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook.

Пост Шмыгаля. Скриншот: FacebookПо его словам, «Донецкоблгаз» отключил от газа 59 котельных вопреки постановлению Кабинета Министров и пренебрег потребностями людей, поставив под угрозу их жизнь и здоровье.


Совместно с главой Донецкой ОГА, профильными министрами, руководством НАК «Нафтогаз» и НКРЕКП мы в срочном порядке начали восстанавливать теплоснабжение. Менее суток нам понадобилось, чтобы решить эту проблему и вернуть тепло в дома жителей Донбасса, — говорится в сообщении

Напомним, ранее мы сообщали, что полиция открыла уголовное производство против «Донецкоблгаза» за отключение тепла в Донецкой области. Производство открыто по статье 356 Уголовного кодекса — за самоуправство.

Источник: Ракурс


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