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Отопление. Фото: Istock
Подачу тепла в Донецкой области восстановили — Шмыгальhttps://racurs.ua/n151413-podachu-tepla-v-doneckoy-oblasti-vosstanovili-shmygal.htmlРакурс
Теплоснабжение в Донецкой области срочно восстановили после отключения накануне «Донецкоблгазом» 59 котельных, в результате чего без отопления остались жилые дома и социальные объекты, в частности, больницы.
На руководство «Донецкоблгаза» уже завели уголовное производство. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook.
По его словам, «Донецкоблгаз» отключил от газа 59 котельных вопреки постановлению Кабинета Министров и пренебрег потребностями людей, поставив под угрозу их жизнь и здоровье.
Совместно с главой Донецкой ОГА, профильными министрами, руководством НАК «Нафтогаз» и НКРЕКП мы в срочном порядке начали восстанавливать теплоснабжение. Менее суток нам понадобилось, чтобы решить эту проблему и вернуть тепло в дома жителей Донбасса, — говорится в сообщении
Напомним, ранее мы сообщали, что полиция открыла уголовное производство против «Донецкоблгаза» за отключение тепла в Донецкой области. Производство открыто по статье 356 Уголовного кодекса — за самоуправство.
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