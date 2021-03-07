Опалення. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n151413-teplopostachannya-na-donechchyni-terminovo-vidnovyly-shmygal.html

Ракурс

Теплопостачання на Донеччині терміново відновили після відключення напередодні «Донецькоблгазом» 59 котелень, внаслідок чого без опалення залишилися житлові будинки та соціальні об'єкти, зокрема лікарні.

Щодо керівництва «Донецькоблгазу» вже відкрили кримінальне провадження. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, «Донецькоблгаз» відключив від газу 59 котелень всупереч постанові Кабінету Міністрів та знехтував потребами людей, поставивши під загрозу їхнє життя та здоров’я.

Спільно з головою Донецької ОДА, профільними міністрами, керівництвом НАК «Нафтогаз» і НКРЕКП ми в терміновому порядку почали відновлювати теплопостачання. Менше доби нам знадобилось, щоб розв’язати цю проблему й повернути тепло у домівки жителям Донеччини, — заявив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що поліція відкрила кримінальне провадження проти «Донецькоблгазу» за залишення Донецької області без тепла. Провадження відкрите за статтею 356 Кримінального кодексу — за самоправство.