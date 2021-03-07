Поліція відкрила кримінальну справу проти «Донецькоблгазу»

https://racurs.ua/ua/n151402-donechchyna-bez-tepla-policiya-vidkryla-spravu-proty-oblgazu.html

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Поліція відкрила кримінальне провадження проти «Донецькоблгазу» за залишення Донецької області без тепла.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко.

За словами Кириленка, провадження відкрите за статтею 356 Кримінального кодексу — за самоправство.

Чиновник наголошує, що «Донецьоблгаз» перекрив газопостачання 59 котельням на тлі прогнозованого зниження температури до 7 градусів нижче нуля.

Самоправні дії «Донецькоблгазу» загрожували мешканцям області та фактично могли призвести до руйнації систем централізованого опалення, — зазначає Кириленко.



Кириленко зазначив, що правоохоронці, які виїхали на місця та об'єкти, котрі були відключені від газопостачання, зафіксували відповідні факти. Згодом залученими до слідчих дій фахівцями обласного комунального підприємства було поновлено газопостачання до цих котелень.

Нагадаємо, у «Донецькоблгазі» відключення газопостачання пояснюють заборгованістю на суму 1,5 млнрд грн.