Папа Римський Франциск у Мосулі, фото: AFP

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Папа Римський Франциск в межах своєї історичної поїздки до Іраку прибув із візитом до міста Мосула — найважливішого із захоплених свого часу бойовиками терористичної організації «Ісламська держава» населених пунктів країни.

До Мосула 84-річний понтифік прибув на вертольоті, щоб посприяти лікуванню міжрелігійних ран та помолитися за померлих будь-якої релігії, повідомляє агентство Reuters.

Він відвідав історичну частину міста, яка зазнала значних руйнувань в ході боїв ісламістів з силами міжнародної антитерористичної коаліції.

Мосул був захоплений терористами у 2014 році, мирне населення, серед якого були різні релігійні групи, фактично опинилося в заручниках ісламістів. Терористи, зокрема, здійснили численні страти мирних мешканців за рішеннями запровадженого ними шаріатського суду.

Звільнити місто вдалося лише у 2017 році.

Зазначається, що Франциск був вражений руїнами навколо нього і помолився за всіх загиблих у місті.

Як жорстоко, що ця країна, колиска цивілізації, зазнала настільки варварському удару, коли стародавні культові споруди були зруйновані, а багато тисяч людей — мусульмани, християни, єзиди і інші — були насильно переміщені або вбиті, — наголосив понтифік.