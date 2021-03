Папа Римский Франциск в рамках своей исторической поездки в Ирак прибыл с визитом в город Мосул — важнейший из захваченных в свое время боевиками террористической организации «Исламское государство» населенных пунктов страны.

В Мосул 84-летний понтифик прибыл на вертолете, чтобы помочь лечению межрелигиозных ран и помолиться за умерших любой религии, сообщает агентство Reuters.

Он посетил историческую часть города, которая подверглась значительным разрушениям в ходе боев исламистов с силами международной антитеррористической коалиции.

Мосул был захвачен террористами в 2014 году, мирное население, среди которого были разные религиозные группы, фактически оказалось в заложниках исламистов. Террористы, в частности, осуществили многочисленные казни мирных жителей по решениям введенного ими шариатского суда.

Освободить город удалось только в 2017 году.

Отмечается, что Франциск был поражен руинами вокруг него и помолился за всех погибших в городе.

Pope Francis prays for «victims of war» outside a centuries-old church in Iraq’s Mosul, where the Islamic State group ravaged one of the world’s oldest Christian communities until the jihadists' defeat three years ago https://t.co/MTXiFZBPfypic.twitter.com/WbmSnPdR7k

— AFP News Agency (@AFP) March 7, 2021