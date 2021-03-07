Папа Римский Франциск в Мосуле, фото: AFP

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Папа Римский Франциск в рамках своей исторической поездки в Ирак прибыл с визитом в город Мосул — важнейший из захваченных в свое время боевиками террористической организации «Исламское государство» населенных пунктов страны.

В Мосул 84-летний понтифик прибыл на вертолете, чтобы помочь лечению межрелигиозных ран и помолиться за умерших любой религии, сообщает агентство Reuters.

Он посетил историческую часть города, которая подверглась значительным разрушениям в ходе боев исламистов с силами международной антитеррористической коалиции.

Мосул был захвачен террористами в 2014 году, мирное население, среди которого были разные религиозные группы, фактически оказалось в заложниках исламистов. Террористы, в частности, осуществили многочисленные казни мирных жителей по решениям введенного ими шариатского суда.

Освободить город удалось только в 2017 году.

Отмечается, что Франциск был поражен руинами вокруг него и помолился за всех погибших в городе.

Как жестоко, что эта страна, колыбель цивилизации, подверглась столь варварскому удару, когда древние культовые сооружения были разрушены, а многие тысячи людей — мусульмане, христиане, езиды и другие — были насильственно перемещены или убиты, — подчеркнул понтифик.