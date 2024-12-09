Взрывы в Сирии. Фото: EPA

https://racurs.ua/n201984-ssha-udarili-po-lageryam-igil-v-centralnoy-sirii.html

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Сполучені Штати Америки завдали десятки високоточних авіаударів по таборах і бойовиках терористичного угруповання ІДІЛ у центральній Сирії.

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Американські війська 8 грудня застосували авіацію, зокрема бомбардувальники B-52, винищувачі F-15 та штурмовики A-10. Під час операції ВПС США зуміли уразити понад 75 цілей. Про це повідомили Сили Центрального командування США.

США діяли в межах місії зі знищення та перемоги над ІДІЛ, аби запобігти здатності терористичної групи проводити зовнішні операції та переконатися, що вона не намагатиметься скористатися ситуацією в Сирії. Зараз військові оцінюють військові втрати терористів. Ніхто серед цивільного населення не постраждав.

Не повинно бути жодних сумнівів — ми не дозволимо ІДІЛ відновитися та скористатися поточною ситуацією в Сирії. Усі організації в Сирії повинні знати, що ми притягнемо їх до відповідальності, якщо вони будуть партнерами або підтримкою ІДІЛ будь-яким способом, — наголосив американський генерал Майкл Ерік Курілла.

Нагадаємо, 8 грудня ізраїльська армія завдала трьох авіаційних ударів по комплексу безпеки і урядовому дослідницькому центру у Дамаску. Цей центр в минулому використовувався Іраном для розробки ракет.