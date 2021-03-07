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Ракурс
Полиция возбудила уголовное дело против «Донецкоблгаза»

Донетчина без тепла — полиция открыла дело против облгаза

7 мар 2021, 12:57
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Полиция открыла уголовное производство против «Донецкоблгаза» за оставление Донецкой области без тепла.

Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

По словам Кириленко, производство открыто по статье 356 Уголовного кодекса — за самоуправство.

Чиновник подчеркивает, что «Донецьоблгаз» перекрыл газоснабженин 59 котельным на фоне прогнозируемого снижения температуры до 7 градусов ниже нуля.

Самовольные действия «Донецкоблгаза» угрожали жителям области и фактически могли привести к разрушению систем централизованного отопления, — отмечает Кириленко.


Кириленко отметил, что правоохранители, выехавшие на отключенные от газоснабжения объекты, зафиксировали соответствующие факты. Впоследствии привлеченным к следственным действиям специалистами областного коммунального предприятия было возобновлено газоснабжение в этих котельных.

Напомним, в «Донецкоблгазе» отключения газоснабжения объясняют задолженностью на сумму 1,5 млнрд грн.

Источник: Ракурс


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