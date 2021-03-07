Могила Бандери постраждала від рук вандалів у Мюнхені. Фото: Twitter

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Ракурс

Могила Степана Бандери в Мюнхені постраждала від нападу вандалів. Могилу українського націоналіста і провідника ОУН облили невідомою речовиною.

Біля могили націоналіста виявили купу пустих пляшок, у яких зберігалася невідома речовина. Про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник на своїй сторінці у Twitter.





І знову зухвалий акт вандалізму на могилі Степана Бандери в Мюнхені. Огидні покидьки облили її невідомою речовиною, — написав посол.



Мельник закликав поліцію Німеччини знайти й покарати винних у скоєнні акту вандалізму щодо могили Степана Бандери. Він додав, що демонізацією Степана Бандери займається не лише московська пропаганда, а й поважні німецькі історики.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Івано-Франківщині вандали спаплюжили пам’ятник Тарасу Шевченку. Невідомі відрізали голову пам’ятнику та кинули її поряд.