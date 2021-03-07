Гігантські тюльпани замайоріли у небі на Миколаївщині. Фото: Суспільне

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З 8 березня привітати жінок на Миколаївщині вирішили організатори фестивалю повітряних зміїв «South Wind» та запустили у повітря трьох кайтів, що мають вигляд гігантських тюльпанів.

Семиметрові тюльпани замайоріли у небі у передмісті Миколаєва. Про це повідомляє «Суспільне».







Кайти були виготовлені спеціально для акції та Міжнародного дня боротьби за права жінок.

Один із символів, як 8 березня, так і весни — це квіти. І ми хочемо подарувати ці тюльпани всім жінкам, подарувати гарний настрій, — розповіла Тетяна Безмощук, організаторка акції.

Локація теж була обрана не випадково. Саме у цьому місці планують влаштувати масштабний запуск кайтів з різних країн світу.







Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Український інститут національної пам’яті закликає замислитися над сенсом свята 8 березня. Фахівці зазначають, що сенс дати 8 березня як дня боротьби за права жінок важливіший за дискусії, чи лишати цей день вихідним.

В Інституті нагадали, що традиція відзначення окремої дати, яка б акцентувала на відсутності рівності між чоловіками та жінками, з’являється на початку XX ст. у США з ініціативи тамтешніх феміністок та соціалісток. Повноцінно на міжнародному рівні цей день відзначається з 1977 року, відколи ООН прийняла відповідне рішення.