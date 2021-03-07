Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Виверження вулкана. Фото: Twitter

Вулкан Сангай вирує в Еквадорі — фото і відео виверження

7 бер 2021, 16:47
999

Пробудження вулкана Сангай в Еквадорі обернулося масштабним викидом попелу на висоту 12,2 км. Потужне виверження вулкана відбулося в суботу, 6 березня.

У населених пунктах жителі спостерігали попелопад, який накрив транспорт, будинки та сільськогосподарські культури. Про це повідомляє The Watchers.

Влада Еквадору закликали місцевих жителів зберігати спокій і захищати дихальні шляхи від попелу під час виходу на вулицю. Під час викиду попелу варто обмежити перебування на вулиці, а також користуватися захисною маскою.
Виверження вулкана. Фото: Twitter
Виверження вулкана. Фото: TwitterДо кінця доби 6 березня передній край хмари вулканічного попелу, що рухався на висоті 12,2 км над рівнем моря, був у 296 км на захід від вершини. Попіл, який досяг висоти 8,2 км над рівнем моря, поширився на відстань майже 130 км на північний захід від кратера.

Виверження вулкана. Фото: TwitterЗазначимо, що вулкан Сангай покритий льодовиками і розташовується на сході від Андського гребеня. Він є найпівденнішим із вулканів Еквадору, залишаючись найбільш активним. Нинішній період виверження Сангаю почався у 2019 році. Активність характеризується потоками лави та пірокластичними потоками, а також викидами попелу й газу.


Виверження вулкана. Фото: TwitterНагадаємо, раніше ми повідомляли, що вулкан Етна знову активний — на острові Сицилія в Італії вдруге за два дні фіксується виверження. Перше виверження було зафіксовано 2 березня.

Сам стовп попелу, який викинув найбільший і найактивніший вулкан Європи, було видно на висоті до 12 тис. м. Вітер відніс вулканічний попіл на місто Катанію. Водночас аеропорт міста, що на сході Сицилії, працює у звичному режимі.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів