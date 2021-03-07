Виверження вулкана. Фото: Twitter

https://racurs.ua/ua/n151410-vulkan-sangay-vyruie-v-ekvadori-foto-i-video-vyverjennya.html

Ракурс

Пробудження вулкана Сангай в Еквадорі обернулося масштабним викидом попелу на висоту 12,2 км. Потужне виверження вулкана відбулося в суботу, 6 березня.

У населених пунктах жителі спостерігали попелопад, який накрив транспорт, будинки та сільськогосподарські культури. Про це повідомляє The Watchers.



Влада Еквадору закликали місцевих жителів зберігати спокій і захищати дихальні шляхи від попелу під час виходу на вулицю. Під час викиду попелу варто обмежити перебування на вулиці, а також користуватися захисною маскою.



До кінця доби 6 березня передній край хмари вулканічного попелу, що рухався на висоті 12,2 км над рівнем моря, був у 296 км на захід від вершини. Попіл, який досяг висоти 8,2 км над рівнем моря, поширився на відстань майже 130 км на північний захід від кратера.

Зазначимо, що вулкан Сангай покритий льодовиками і розташовується на сході від Андського гребеня. Він є найпівденнішим із вулканів Еквадору, залишаючись найбільш активним. Нинішній період виверження Сангаю почався у 2019 році. Активність характеризується потоками лави та пірокластичними потоками, а також викидами попелу й газу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вулкан Етна знову активний — на острові Сицилія в Італії вдруге за два дні фіксується виверження. Перше виверження було зафіксовано 2 березня.

Сам стовп попелу, який викинув найбільший і найактивніший вулкан Європи, було видно на висоті до 12 тис. м. Вітер відніс вулканічний попіл на місто Катанію. Водночас аеропорт міста, що на сході Сицилії, працює у звичному режимі.