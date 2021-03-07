Інспектор поліції. Фото: Telegram

https://racurs.ua/ua/n151409-inspektora-policiyi-jorstoko-vbyly-u-kyievi-jinka-distala-mayje-pivsotni-poranen-foto.html

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Інспектор кіберполіції Святослава Петрова була найдена мертвою, з численними ножовими пораненнями, у Києві, 7 березня, на проспекті Миколи Бажана у Дарницькому районі столиці.

Жінці нанесли 40 ножових поранень. Про це повідомляє прес-служба поліції міста Києва.

Місце події ретельно обстежили. Відразу опитали свідків та очевидців. Завдяки злагодженій роботі слідчих та оперативників центрального апарату Нацполіції та поліції Києва вдалося встановити підозрювану у вбивстві поліцейської. Її затримали. Відомо, що жінки товаришували. Слідчі відпрацьовують усі версії скоєного, — повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Повідомляється, що на місці працює слідчо-оперативна група, кінологи та інші профільні служби. Наразі поліцейські проводять першочергові слідчі дії для встановлення мотиву та деталей скоєного.





За даним фактом слідчим управлінням столичного главку відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Підозрюваній загрожує позбавлення волі на строк від семи до 15 років.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вбивство серед білого дня сталося 7 листопада у Кривому Розі. Поліція затримала 37-річного чоловіка, який вбив двох перехожих та напав на вісьмох людей, серед яких була восьмирічна дитина.