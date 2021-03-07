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Ракурс
Інспектор поліції. Фото: Telegram

Інспектора поліції жорстоко вбили у Києві — жінка дістала майже півсотні поранень (ФОТО)

7 бер 2021, 16:02
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Інспектор кіберполіції Святослава Петрова була найдена мертвою, з численними ножовими пораненнями, у Києві, 7 березня, на проспекті Миколи Бажана у Дарницькому районі столиці.

Жінці нанесли 40 ножових поранень. Про це повідомляє прес-служба поліції міста Києва.

Місце події ретельно обстежили. Відразу опитали свідків та очевидців. Завдяки злагодженій роботі слідчих та оперативників центрального апарату Нацполіції та поліції Києва вдалося встановити підозрювану у вбивстві поліцейської. Її затримали. Відомо, що жінки товаришували. Слідчі відпрацьовують усі версії скоєного, — повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Повідомляється, що на місці працює слідчо-оперативна група, кінологи та інші профільні служби. Наразі поліцейські проводять першочергові слідчі дії для встановлення мотиву та деталей скоєного.

Інспектор поліції. Фото: Telegram


За даним фактом слідчим управлінням столичного главку відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Підозрюваній загрожує позбавлення волі на строк від семи до 15 років.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вбивство серед білого дня сталося 7 листопада у Кривому Розі. Поліція затримала 37-річного чоловіка, який вбив двох перехожих та напав на вісьмох людей, серед яких була восьмирічна дитина.

Джерело: Ракурс


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