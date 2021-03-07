Инспектор полиции. Фото: Telegram

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Инспектор киберполиции Святослава Петрова была найдена мертвой, с многочисленными ножевыми ранениями, в Киеве, 7 марта, на проспекте Николая Бажана в Дарницком районе столицы.

Женщине нанесли 40 ножевых ранений. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Место происшествия тщательно обследовали. Сразу опросили свидетелей и очевидцев. Благодаря слаженной работе следователей и оперативников центрального аппарата Нацполиции и полиции Киева удалось установить подозреваемую в убийстве полицейской. Ее задержали. Известно, что женщины дружили. Следователи отрабатывают все версии произошедшего, — сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.



Сообщается, что на месте работает следственно-оперативная группа, кинологи и другие профильные службы. Сейчас полицейские проводят первоочередные следственные действия для установления мотива и деталей совершенного.



По данному факту следственным управлением столичного главка открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемой грозит лишение свободы на срок от семи до 15 лет.

Напомним, ранее мы сообщали, что убийство средь бела дня произошло 7 ноября в Кривом Роге. Полиция задержала 37-летнего мужчину, убившего двух прохожих и напавшего на восьмерых человек, среди которых был восьмилетний ребенок.