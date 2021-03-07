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Ракурс
Вакцинация. Фото: Istock

Смерть женщины в Австрии приостановила вакцинацию партией вакцин AstaZeneka

7 мар 2021, 15:39
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Вакцина AstraZeneca могла повлиять на смерть одного человека в Австрии, из-за чего процесс вакцинации этой партией вакцины был приостановлен на время расследования.

Также был зафиксирован случай болезни после вакцинации препаратом AstraZeneca. Об этом сообщает Reuters.

Известно, что Федеральное управление по безопасности в здравоохранении (BASG) получило два сообщения в связи с вакцинацией из одной партии вакцины AstraZeneca в районной клинике Цветтль, что в земле Нижняя Австрия. Одна женщина в возрасте 49 лет умерла из-за тяжелых нарушений процесса свертывания крови, а у 35-летней женщины развилась тромбоэмболия легочной артерии — она уже выздоравливает. Обе женщины были медсестрами и работали в клинике Цветтль.

В настоящее время нет доказательств причинно-следственной связи между вакцинацией и смертью женщины, а свертывание крови не является побочным эффектом вакцинации. Управление проводит расследование, чтобы полностью исключить любую возможную связи с вакцинацией.


В качестве меры предосторожности было решено не использовать для вакцинации оставшиеся запасы препарата для прививок из этой партии.

Напомним, ранее мы сообщали, что Далай-лама XIV сделал прививку от коронавируса. Он вакцинировался индийским препаратом CoviShield, который используют для вакцинации и в Украине. После инъекции медики наблюдали за Далай-ламой полчаса. После укола духовный лидер призвал людей быть смелыми и вакцинироваться.

Источник: Ракурс


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