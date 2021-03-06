Далай-лама привился COVID-вакциной Covishield. Скриншот с видео

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Далай-лама XIV, духовный лидер Тибета, 6 марта сделал прививку против коронавирусной болезни COVID-19.

Вакцинировался он индийским препаратом CoviShield, который используют для вакцинации и в Украине. После инъекции медики наблюдали за Далай-ламой пол часа. После укола духовный лидер призвал людей быть смелыми и вакцинироваться. Видео процесса прививки и само обращение Далай-ламы опубликовали на его сайте и в Facebook.

Этот укол очень и очень полезен для предотвращения серьезных проблем, — отметил он.

Вакцинировались также еще 10 человек, которые живут в резиденции Далай-ламы.

На территории Индии с начала пандемии коронавируса официально зафиксировали уже 11 млн случаев болезни. Более 157 тыс. пациентов умерли от осложнений. Страна, занимает второе место в мире по показателям заболеваемости после США.

Как известно, духовный лидер Тибета Далай-лама бежал в Индию в 1959 году после неудачного восстания против властей Китая. С тех пор он живет в изгнании на территории индийского городка Дхарамшала. Китай считает Далай-ламу «опасным сепаратистом», тот же заявляет, что просто выступает за существенную автономию и защиту буддийской культуры Тибета.

Напомним, 2 марта президент Украины Владимир Зеленский сделал прививку вакциной AstraZeneca (Covishield). Глава государства вакцинировался в зоне Операции Объединенных сил вместе с военными.