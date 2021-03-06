Прототип робота-спасателя разработали в Германии. Фото: 4PDA

https://racurs.ua/n151389-prototip-robota-spasatelya-predstavili-v-germanii-foto.html

Ракурс

Первый прототип робота-спасателя продемонстрировали инженеры из Германии.

По замыслу изобретателей из немецкого Института оптроники, андроид должен приходить на помощь утопающим в бассейнах и открытых водоемах. Авторы идеи утверждают, что автономный подводный аппарат DEDAVE быстрее человека будет реагировать на экстремальные ситуации, а будет помогать ему в этом система искусственного интеллекта. Об этом 6 марта сообщает ресурс 4PDA.

Отмечается, что большую часть своей службы DEDAVE находиться под водой и отслеживает перемещение людей с помощью специальных датчиков. Если система обнаружит в водоеме человека, который начал тонуть, к месту нахождения пловца немедленно отправится специальный модуль, который доставит человека на сушу.

Также DEDAVE оснащен акустической системой, которая сможет найти тело человека даже в мутной воде. Робот уже продемонстрировал свою эффективность, обнаружив и вытащив на поверхность тонущий манекен массой 80 кг.

Робота можно задействовать и на открытой воде. Но для этого необходимо разместить дополнительные датчики на беспилотниках или воздушных шарах, которые будут патрулировать территорию.

Напомним, американские изобретатели создали робота, который работает от сжатого воздуха и не требует электроники и дополнительного питания. Устройство создали из почти подручных материалов, а сам механизм основан на пневматических цепях, состоящих из цилиндрических камер, подают сжатый воздух в клапаны на раскачиваются ножках.