О состоянии пострадавших украинцев рассказали в МИД. Фото: «Радіо Свобода»

https://racurs.ua/n151388-avtokatastrofa-s-ukraincami-v-polshe-stalo-izvestno-sostoyanie-postradavshih.html

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Смертельное ДТП с пассажирским автобусом в Польше отправило в больницы десятки украинцев, а пять человек погибли.

Часть пострадавших уже выписали из польских больниц. По состоянию на вечер 6 марта девять украинцев покинули медучреждения. Еще 26 госпитализированы. Об этом в комментарии «РБК-Украина» рассказал спикер МИД Олег Николенко.

Также в аварии автобуса погибли пятеро, а не шестеро граждан, как отмечалось ранее. Николенко объяснил неточность тем, что медики сумели реанимировать одного пострадавшего. Состояние этого человека сейчас тяжелое.

Напомним, 6 марта около 2.00 возле населенного пункта Кашице разбился автобус с украинскими номерами, который следовал по маршруту Познань-Херсон. Предварительно полицейские установили, что водитель не справился с управлением, в результате чего автобус слетел в кювет и перевернулся.

В салоне транспортного средства находились 57 украинцев. Сейчас известно о пяти погибших. Троих удалось опознать — это одна женщина и двое мужчин. Еще двое погибших в аварии являются женщинами, но их пока не опознали.

Также в аварии пострадали 35 пассажиров. Травмированных госпитализировали в медицинские учреждения городов Перемышль, Ярослав, Жешув, Любачев и Рудна Мала. Все погибшие и пострадавшие — граждане Украины.