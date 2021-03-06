Про стан постраждалих українців розповіли в МЗС. Фото: «Радіо Свобода»

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Смертельна ДТП з пасажирським автобусом у Польщі відправила до лікарень десятки українців, а п’ятеро осіб загинули.

Частину потерпілих вже виписали з польських лікарень. Станом на вечір 6 березня дев’ятеро українців покинули медзаклади. Ще 26 госпіталізовані. Про це в коментарі «РБК-Україна» розповів речник МЗС Олег Ніколенко.

Також в аварії автобуса загинули п’ятеро, а не шестеро громадян, як зазначалося раніше. Ніколенко пояснив неточність тим, що медики зуміли реанімувати одного постраждалого. Стан цієї особи зараз важкий.

Нагадаємо, 6 березня близько 2.00 поблизу населеного пункту Кашице розбився автобус з українськими номерами, який слідував за маршрутом Познань-Херсон. Попередньо поліцейські встановили, що водій не впорався з керуванням, внаслідок чого автобус злетів у кювет та перекинувся.

У салоні транспортного засобу перебували 57 українців. Наразі відомо про п’ятьох загиблих. Трьох вдалося опізнати — це одна жінка і двоє чоловіків. Ще двоє загиблих в аварії є жінками, але їх поки не опізнали.

Також в аварії постраждали 35 пасажирів. Травмованих госпіталізували в медичні заклади міст Перемишль, Ярослав, Жешув, Любачів і Рудна Мала. Всі загиблі й постраждалі — громадяни України.